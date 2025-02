'Anora' gana mejor película, director y actor en los Independent Spirit Awards

California.- “Anora” de Sean Baker ganó este sábado los premios a mejor película, mejor director y mejor actor para Mikey Madison en los Independent Spirit Awards en lo que podría ser un adelanto de los Oscar del próximo domingo: la película sobre una trabajadora sexual de Brooklyn y su vertiginoso romance con el hijo de un oligarca ruso ha emergido en las últimas semanas como una de las favoritas de la temporada de premios.

Los Spirit Awards, que se celebran en una carpa junto a la playa en Santa Mónica, California, son la hermana más desaliñada e irreverente de los Premios de la Academia y celebran lo mejor del cine y la televisión independientes.

El presentador Aidy Bryant lo llamó “la tercera o cuarta noche más importante de Hollywood”.

Al aceptar el premio a la mejor dirección, Baker habló con pasión sobre la dificultad de hacer películas independientes en una industria que ya no puede financiar películas más arriesgadas. Dijo que las películas independientes corren el riesgo de convertirse en películas de presentación, películas hechas solo como un medio para conseguir trabajo en proyectos más grandes.

“El sistema tiene que cambiar porque esto es sencillamente insostenible”, dijo Baker entre aplausos entusiastas. “No deberíamos estar apenas sobreviviendo”.

La competencia a mejor película de “Anora” incluyó el horror psicológico de Jane Schoenbrun “I Saw the TV Glow”, la adaptación de RaMell Ross de “Nickel Boys” de Colson Whitehead, el drama sobre encarcelamiento de Greg Kwedar “Sing Sing” y el horror corporal de Coralie Fargeat “The Substance”.

Este año hubo otros posibles ganadores del Oscar que celebraron. Kieran Culkin, considerado uno de los favoritos, ganó el premio a la interpretación de reparto por “A Real Pain”. Su director, coprotagonista y guionista Jesse Eisenberg ganó el premio al mejor guión por la película sobre dos primos que se embarcan en una gira por el Holocausto en Polonia.

Culkin no estuvo allí para recibirlo (además se perdió su premio BAFTA el fin de semana pasado para atender a un miembro de su familia), pero otros nominados al Oscar como Madison y Demi Moore sí estuvieron allí.

Madison también ganó el premio principal de interpretación por encima de Moore en los BAFTA el fin de semana pasado, y el sábado se detuvo para acariciar al perro de Moore, Pilaf, de camino al escenario. Las categorías de interpretación de los Spirit Awards son neutrales en cuanto al género e incluyen 10 puestos cada una, lo que significa que Madison y Moore compitieron contra nominados al Oscar como Colman Domingo ("Sing Sing") y Sebastian Stan ("The Apprentice").

El premio al mejor documental ha recaído en “No Other Land”, la aclamada película de un colectivo palestino-israelí sobre la destrucción de un pueblo de Cisjordania que no tiene distribución. También es una fuerte candidata al Oscar en una categoría competitiva. Los cineastas no estuvieron presentes para recoger el premio.

“Flow”, la película letona de animación sin palabras sobre gatos, ganó el premio a la mejor película internacional. En los Oscar, compite en la categoría de película internacional y animación.

Si bien los ganadores de los Premios Spirit no siempre coinciden con los de la Academia, a menudo pueden reflejar un consenso creciente, como en el año de “Everything Everywhere All At Once”. Los premios limitan la elegibilidad a producciones con presupuestos de 30 millones de dólares o menos, lo que significa que las nominadas al Oscar más costosas como “Wicked” y “Dune: Part Two” no estaban en la carrera.

Sean Wang recibió los premios a mejor ópera prima y mejor guion por “Dìdi”. Dijo que era especial compartir el escenario con una de sus estrellas, Joan Chen, quien también fue nominada al mismo premio hace 25 años por “Xiu Xiu: The Sent Down Girl”.

El fenómeno de Netflix “Baby Reindeer” también se llevó varios premios, para los actores Richard Gadd, Jessica Gunning y Nava Mau.

Mau, que es trans, habló sobre la importancia de que los actores se mantengan unidos “a medida que avanzamos hacia este siguiente capítulo”.

“No sabemos qué va a pasar, pero sí conocemos nuestro poder”, afirmó Mau. “Somos el pueblo y nuestro trabajo lo es todo”.

Otros ganadores de premios televisivos fueron “Shōgun”, como mejor serie nueva con guión, y “How to Die Alone”, como mejor elenco.

La creadora y protagonista de “How to Die Alone”, Natasha Rothwell, se emocionó al aceptar el premio al mejor elenco. El programa fue cancelado recientemente después de su primera temporada.

Rothwell dijo que era “un espectáculo sobre la necesidad de sentirse visto, de ser valorado tal como eres”.

“Para las historias de los negros, la visibilidad no es un privilegio: es una necesidad”, dijo Rothwell. “Merecemos ocupar un lugar, ser complejos, ser divertidos y ser completamente humanos”.

El programa, que en general fue desenfadado, se tomó un momento para reconocer el impacto de los incendios forestales en Los Ángeles . Bryant hizo un llamado a todos los que vieron el programa, ya sea en la audiencia o en la transmisión en vivo de YouTube, para que ayuden a reconstruir Los Ángeles. Señaló un código QR que apareció en la transmisión en vivo para hacer donaciones al Fondo de Ayuda de Emergencia para Cineastas Independientes de Cine, que brinda subvenciones a los exalumnos afectados por los incendios forestales.

El programa también rindió homenaje al veterano presidente de Film Independent, Josh Welsh, quien murió a principios de este año a los 62 años. Welsh tenía cáncer de colon.

Bryant dijo en su discurso inaugural que había sido un “gran año para el cine y un mal año para la vida humana”. La exalumna de “Saturday Night Live” dio inicio al evento bromeando con algunos de los nominados, como Emma Stone.

“Emma fue productora de cuatro proyectos nominados esta noche”, dijo Bryant. “Pero lo que es más importante, ahora tiene el pelo corto”.

Stone también tuvo un papel destacado en el discurso de Eisenberg, cuando recogió el premio al mejor guión por “A Real Pain”. Desde que se conocieron en el plató de “Zombieland” en 2009, dijo, ella ha apoyado su escritura a pesar de ser “la persona más famosa que conozco” y haber producido sus dos películas.

"No pienso en ella como mi productora, sino como una hada madrina, como si me estuviera aprovechando de su buena voluntad", dijo Eisenberg.

La cámara enfocó a Stone, entre el público, con lágrimas en los ojos y conmovida. Ella y la productora de su esposo Dave McCary, Fruit Tree, también produjeron “Problemista” y “Fantasmas” de Julio Torres y “I Saw the TV Glow” de Schoenbrun.

“I Saw the TV Glow” llegó al programa empatada con “Anora” con seis nominaciones. Salió con solo una, para la productora Sarah Winshall.