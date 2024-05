Anna Ferro asegura que Fernando del Solar se le manifiesta

Anna Ferro, aseguró que en ocasiones Fernando del Solar se le ha manifestado en su casa moviendo las cosas y que aprovecha estos momentos para hablar con él por lo que ya “aprobó” que ella pueda encontrar un nuevo amor.

En una entrevista Anna Ferro expresó que es algo que la hace sentir contenta ya que son instantes que aprovecha para hablarle sobre lo que ocurre en su vida diaria.

“Fue un compañero de vida para mí, no nada más fue una pareja, fue un verdadero compañero de vida y yo tuve el honor de acompañarnos en este transitar”, dijo Ferro al añadir que está dispuesta abrir de nuevo su corazón.

“Buscar no, me va a encontrar. Sí estoy abierta al amor, a una nueva pareja, pero todavía me falta sanar el corazón. Sí me lo ha manifestado y estoy aprobada”, expresó.