Anitta estrena nuevo documental en Netflix

Ciudad de México . - ¡El maratón de Carnaval continúa para Anitters! La fiesta continúa ahora con el estreno de Larissa: El otro lado de Anitta, que llega hoy a Netflix. El documental revela la vida de la artista más allá de los focos, mostrando un lado más íntimo y vulnerable de la estrella de Honório Gurgel. Para celebrar el estreno, Netflix ha preparado una sorpresa: una valla publicitaria en Sunset Boulevard, uno de los lugares más emblemáticos de Los Ángeles.

Anitta compartió su emoción: "Tenía muchas ganas de estrenar el documental y estoy muy contenta de presentar un poco de Larissa al mundo, sin filtros. La película también muestra el recorrido de mi carrera internacional, lo que da a este homenaje en Los Ángeles un toque muy especial".

Larissa: The Other Side of Anitta sigue el viaje de autoconocimiento de la artista, captado a través de los ojos íntimos de un antiguo amor de juventud, que ahora tiene la misión de ayudar a revelar al mundo quién es la verdadera Larissa. La producción también presenta momentos icónicos de la carioca, como escenas entre bastidores en el Carnaval de Río de Janeiro, logros sin precedentes en premios y festivales internacionales, así como el primer puesto en las listas mundiales con el éxito Envolver.

El documental está dirigido por João Wainer y Pedro Cantelmo, escrito por Maria Ribeiro y producido ejecutivamente por Felipe Britto y Melanie Chapaval Lebensztajn, de Ginga Pictures.