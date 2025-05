Angélica Vale responde ante rumores de romance con Poncho de Nigris

Ciudad de México.- Después de que Poncho de Nigris revelara públicamente un supuesto romance con Angélica Vale en el programa Secretos de parejas, la actriz decidió aclarar los hechos, desmintiendo que haya existido una relación formal y que su madre, Angélica María, haya intervenido para separarlos.

“Poncho anduvo un tiempecito detrás de mí, pero que diga la verdad; a mí sí me dio cosita andar con un güey de Solo para mujeres”, declaró Vale con franqueza, haciendo referencia al espectáculo de strippers donde de Nigris participaba por aquel entonces.

Según la actriz, el haber utilizado a su madre como excusa fue simplemente una salida para evitar seguir viendo al exintegrante de Big Brother. “Mi mamá ni se enteró. Ya estaba yo bastante grandecita como para eso”, explicó entre risas, restando importancia al tema.

Por su parte, Angélica María también abordó el tema con humor cuando fue cuestionada por los medios: “¡Qué bueno que se besuquearon! Porque hay que aprovechar cuando te gusta alguien”, dijo, dejando claro que nunca interfirió en las decisiones sentimentales de su hija.

Vale fue enfática en que el episodio fue pasajero y no tuvo consecuencias: “Fue hace 25 años, y lo quiero mucho, pero que no me meta en rollos con su esposa”.

Con esta aclaración, Angélica Vale cierra un capítulo más de los rumores del espectáculo, dejando claro que el supuesto romance fue más una historia contada que vivida.