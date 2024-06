Ángela tiene una aliada, Sabrina Sabrok defiende a la joven cantante

En medio de las críticas en contra de la recién formada pareja entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, la joven intérprete ha sumado una aliada, Sabrina Sabrok, quien en una entrevista con medios de comunicación aseguró que, si bien no está de lado de nadie, sí dejó bien en claro que uno debe de luchar por lo que quiere sin importar las críticas de los otros.

Aseguró que apoya la relación entre ambos, pero expresó que no está de acuerdo en que las personas busquen relacionarse con lo que sería el ex de sus amigas, aunque admira que si Ángela ama tanto a Nodal haya luchado por estar con él.

“Yo no veo bien, por ejemplo, habiendo tantos hombres en el mundo y uno se va a agarrar justo al de su amiga, eso no lo veo bien. Pero me parece que, si ella lo amo tanto, bueno sí tiene que luchar por esta relación ¿No?”, expresó la modelo argentina.

Por parte de Cazzu, la modelo expresó que le parece triste su situación, pero también lo ve como parte de las cosas que pasan en la vida y que si Ángela y Nodal están juntos deben disfrutar su amor, Además, Sabrina también dejó en claro que, a pesar de que apoya a Ángela, ella no es team Cazzu ni team Ángela, ya que considera que las personas tienen que luchar por lo que quieren sin importarles lo que piensen los demás.

“No soy team de nadie en realidad, pero yo digo que sí tienen que luchar uno por lo que quiere ¿No? Quedarse con lo que uno quiere y que te valga madre el qué dirán.”

Sabrina cerró el tema reflexionando que las acciones de Ángela dejaron en claro que ella y Cazzu nunca fueron amigas en realidad.