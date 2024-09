Ángela Aguilar se burla del hate y manda a hacer piñata de su esposo

El romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal poco a poco deja de ser duramente criticado y ellos mismos comienzan a abrirse más con sus fans sobre su matrimonio, pues ahora que la luna de miel llegó a su fin y cada uno regresó con proyectos musicales al lanzar increíbles canciones, no han dejado de demostrarse el uno al otro un sorprendente apoyo. Si bien el respaldo es mutuo, recientemente fue la nieta de Flor Silvestre la que causó revuelo en redes sociales.

Y es que hace tan solo unos días la "princesa del regional mexicano" estrenó su canal de difusión de WhatsApp para tener mayor cercanía con sus más fieles fans y por lo que ha dejado ver, no tendrá miedo en compartir fotos y mensajes exclusivos sobre su vida privada y eso incluye al cantante de "Adiós amor". El mensaje con el que le dio la bienvenida a sus seguidores fue: "Hola angelitxs! Bienvenidos! Gracias por tanto apoyo siempre. Quería tener contacto más cercano con ustedes - así que bienvenidos".

Luego de una foto junto a su perrita Chichí, Ángela Aguilar aprovechó para promocionar su nueva canción, "Abrázame", de la que preguntó a sus admiradores si ya la habían escuchado, pero fue en esa misma interacción en la que la famosa también le demostró apoyo a su esposo, quien también acaba de regresar a la música. Lo más llamativo de todo fue que se burló del hate que ambos han recibido en los últimos meses al postear en sticker el primer beso público que ellos se dieron, ¡y una piñata de Nodal!

"Ya fueron a darle amor al nuevo disco de mi marido'", escribió la hija de Pepe Aguilar antes de mandar el particular sticker que, aunque recibió algunas reacciones de "me divierte", otras resaltan el amor que se tienen los recién casados. Minutos más tarde de hablar del nuevo proyecto musical del ex de Cazzu y papá de Inti, la intérprete de "Qué agonía" compartió una foto en blanco y negro que de WhatsApp terminó en muchas otras más redes sociales.

Ángela Aguilar manda hacer piñata de Christian Nodal y rompe la red con la foto

Según lo que la misma Ángela Aguilar contó, ella fue quien mandó a hacer una piñata de su ahora esposo, Christian Nodal, para celebrar que regresó más fuerte que nunca al mundo de la música. Para ello compartió en su canal de difusión una foto en blanco y negro donde se le ve desde el jardín con un hermoso vestido negro y tacones, y agachada para estar a la altura de la piñata temática de su pareja.

"Aquí una foto de la piñata que le pedí para celebrar el lanzamiento…", escribió la cantante y como era de esperarse, las reacciones se hicieron presentes.