Ángela Aguilar reaparece tras entrevista de Nodal y se 'quiebra'

En una reciente participación en Apple Music, Ángela Aguilar reflexionó sobre su camino en la industria musical y los desafíos que enfrenta como mujer y figura pública. Sus declaraciones llegaron pocas horas después de que Adela Micha difundiera la polémica entrevista en la que Christian Nodal habló sobre su relación con la hija de Pepe Aguilar.

Con la voz entrecortada, la intérprete confesó que en la sociedad actual “puede ser muy solitario vivir en un lugar donde, como mujer, lo que pasa en tu vida personal suele tener más relevancia que tus logros artísticos”.

“Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”, expresó entre lágrimas.

Aguilar señaló que su papel como figura pública implica una responsabilidad extra y, por ello, elige no usar su plataforma para generar conflictos, sino para apoyar a otras mujeres. “Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”, afirmó.

Como inspiración, mencionó a Chavela Vargas, Yaritza Martínez, Natalia Lafourcade, Jenni Rivera, su prima Majo Aguilar, Ana Bárbara, Julieta Venegas y Silvana Estrada, destacando que todas “abrieron puertas que siguen cerradas” y demostraron que las voces femeninas importan.

La cantante de regional mexicano aprovechó para enviar un mensaje a las nuevas generaciones que buscan abrirse paso: “Me siento orgullosa de ustedes, de esta nueva generación de mujeres fuertes que quieren ser alguien en esta industria que muchas veces te trata como si no valieras nada”.

Reiteró su respaldo diciendo: “Para todas esas mujeres que están trabajando y luchando, sólo quiero decirles que estoy orgullosa de ustedes, las apoyo y tienen a alguien de su lado”.

Al cierre de la entrevista, los presentadores elogiaron la sinceridad y el compromiso de Aguilar. Sus palabras, sumadas a la controversia por su relación con Nodal —que se intensificó tras la versión que el cantante dio sobre su ruptura con Cazzu—, provocaron una ola de reacciones y comentarios en redes sociales.