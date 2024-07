Ángela Aguilar presume espectacular anillo con un diamante enorme

Cuando se dio a conocer el noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, también se dijo que se casaron, esto porque salieron a la luz una serie de fotos en las que la cantante fue arreglada como novia, pero también porque lucía un anillo que parecía de compromiso y ahora esto vuelve a resurgir.

La cantante de regional mexicano no se ha quitado un lujoso anillo con un enorme diamante que lleva en el dedo anular de su mano izquierda, pues durante sus recientes presentaciones en Estados Unidos no dejó de usarlo. Se dice que esta sortija habría sido obsequiada por Nodal cuando supuestamente se casaron.

Mediante sus historias de Instagram, Pepe Aguilar, padre de Ángela, posteó una historias en las que se ve que él y sus hijos están compartiendo un agradable momento en familia, ahí se muestra la menor de la dinastía, quien aparece con un look casual pero luciendo la hermosa joya, la cual resalta a simple vista.

Este video también desmiente que entre Pepe y Ángela haya un distanciamiento, pues en un inicio se dijo que el patriarca no estaba de acuerdo con la relación entre su hija y Christian, sin embargo, aunque no ha hablado públicamente del tema, todo parece indicar que el intérprete respeta las decisiones de su hija y no hay conflicto alguno que ponga distancia entre ellos.

¿Anillo de boda o de compromiso?

Hace unas semanas, Ángela tuvo que desmentir su supuesta ida debido a que habían muchas especulaciones al respecto. La joven cantante explicó que no estaba casada con Christian Nodal, pero no dio detalles sobre sus fotos en las que aparecía arreglada como novia, por lo que todavía se cree que hay algo que no ha contado.

También surgieron fotografías del fondo de pantalla de Ángela y ahí se pudo ver que era una foto de su mano luciendo su anillo, lo que dejaba ver que era una sortija muy importante para ella. Sin embargo, después de desmentir que se haya unido en matrimonio con Nodal, se cree que esta joya sí se la dio el artista pero como símbolo de su amor.