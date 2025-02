Ángela Aguilar no fue demandada por Adele por 'Qué Agonía', asegura familia

Ciudad Juárez.– Ángela Aguilar, quien hace días estuvo en el centro de la mira por su tema "Qué Agonía" que interpreta a lado de la cantante sonorense Yuridia, luego de que se difundió el rumor sobre una posible demanda por parte de la cantante Adele por las similitudes con "Rolling in the Deep". Sin embargo, ahora Ángela Aguilar habría recurrido a la página oficial que tiene con su familia en Instagram (@prensaaguilarof) para desmentir las especulaciones en su contra.

“¿Escucharon que Ángela Aguilar está siendo demandada por Adele? ¡Vaya manera de inventar historias! Parece que algunos se han tomado muy en serio eso de ‘cantar como si no hubiera un mañana’ y decidieron inventar drama donde no lo hay. ¡Por favor! Adele y Ángela son dos increíbles artistas que no necesitan peleas ni demandas para brillar. ”, se lee.

De esta manera, la intérprete de Mis amigas las flores desmintió el presunto proceso legal en su contra y aseguró que se encuentra “más tranquila que nunca, creando música y disfrutando de su vida”.

Hasta el momento, Adele no se ha pronunciado respecto al escándalo en México.