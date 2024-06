Ángela Aguilar envía tierno mensaje a su papá

La polémica parece estar lejos de terminar para la dinastía Aguilar debido al romance de Ángela con Christian Nodal, pues aunque ha surgido más información que aclara algunos rumores hay otros que mantienen a la expectativa a los fanáticos.

Como aquel sobre un distanciamiento entre la cantante y su padre, Pepe Aguilar, a quien le dedicó un emotivo mensaje reconociendo su trayectoria y el apoyo que le ha brindado a su familia.

“Papi, te quiero felicitar por tu gran trayectoria, pero también te quiero felicitar por el trabajo que le has metido a mi carrera y a la carrera de Leonardo. Por enseñarme desde hacer vibrato hasta hacer falsete. Gracias por cada vez que me llevabas a la escuela escuchando música que ahora la uso como influencia en todos mis discos; gracias porque todos los días me enseñas a ser mejor cantante y mejor artista, pero más importante, mejor ser humano”, dijo Ángela Aguilar.