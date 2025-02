Andrea Legarreta revela que pronto podría formalizar su divorcio con Erik Rubín

Ciudad de México.– Andrea Legarreta y Erik Rubín pronto podrían ya formalizar su divorcio de manera legal, así lo aseguró la conductora de "Hoy", luego de que habló cómo va su relación con su expareja, con quien tiene dos hijas y hace unos meses dieron a conocer que se separarían, pero mantendrían una conexión de amistad y cordialidad.

Y es que Legarreta, luego de que han pasado meses sin que de manera legal hayan hecho oficial su separación, aseguró que este 2025 podrían ser por fin el año en que firmen el acta de divorcio. "El papel no, a lo mejor este año sucede", mencionó en un encuentro con medios afuera de Televisa.

Además, Legarreta aprovechó para hablar sobre cómo va su vida amorosa luego de su separación de Rubín, donde aseguró que no lleva prisa y se tomará las cosas con calma.

"Mis compañeros dicen que este es mi año, pero sinceramente hay gente que tiene más prisa que yo. Estoy tranquila estoy en paz; nuestra historia (con Erik Rubín) duró 23 años, un poquito más desde el noviazgo, y también se siente rico dedicarte a ti".

Legarreta mencionó que estos dos últimos años se ha dedicado a disfrutar a su familia y, aunque están separados, Erik Rubín sigue formando parte de ella.

"Soy una mujer de casi 54 años. Sé lo que no quiero, sé que no quiero a alguien que no sea amable, caballeroso, dulce, atento, respetuoso, trabajador. En realidad no es como que voy a hacer un casting, de pronto en la vida aparece alguien que te das cuenta si conectas o no", mencionó la famosa sobre la posibilidad de volver a encontrar el amor.