Andrea Legarreta responde a quienes aseguran que su hija no es de Erik Rubín

Andrea Legarreta decidió no seguir guardando silencio sobre lo dicho por su excompañera Anette Cuburu, quien aseguró, y además dijo tener pruebas, de que la conductora de "Hoy" mantiene una relación extramarital con un alto ejecutivo de Televisa y que, además, una de sus hijas es producto de esa unión, por lo que no sería hija biológica de Erik Rubín.

"Es una falta de respeto, o sea, primero que nada ve a mis hijas y antes me tengo que hacer la prueba de ADN y yo que él partiendo de ahí y no, no soy una persona sucia, no soy una persona que le decía al mal a la gente, o sea, yo tengo lo que tengo por mi trabajo", expreso Legarreta.

La conductora del programa Hoy, conocida por su trayectoria desde los 8 años en Televisa, ha expresado su postura con respecto a las afirmaciones de la presentadora de TV Azteca.

En sus declaraciones, enfatizó que no va a profundizar en el tema, pero destacó que su carrera y su trabajo respaldan su integridad. Subrayó que no le corresponde ni le interesa la vida de los demás, y dejó claro que no fue ella quien difundió rumores sobre la conductora.

La conductora también hizo hincapié en que las acusaciones no tienen fundamento y expresó su deseo sincero de que la conductora esté bien, tanto emocional como personalmente.