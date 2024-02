'Ando buscando dónde trabajar'; Sergio Mayer aparece en 'VLA'

Hace algunos días Poncho de Nigris, durante un encuentro con medios de comunicación en las instalaciones de Televisa, aseguró que no podía expresar opinión sobre Sergio Mayer luego de que según contó, la empresa de San Ángel le pidió no hacerlo ya que el ex Garibaldi estaba vetado de la empresa.

Luego de esta declaración, todo había queda en un rumor de Poncho, sin embargo, eso podría quedar ya confirmado luego de que Mayer apareció en el matutino de Azteca "Venga la Alegría", donde promocionó su libro "Entre el infierno y el éxito".

Su presencia en el programa de la competencia fue tomada en redes sociales como una confirmación de que, por el momento, el exdiputado tiene las puertas cerradas en la televisora de San Ángel. Verlo en la emisión matutina de Azteca 1 causó revuelo en X, donde internautas reaccionaron con ironía, enojo y alegría.

En entrevista con Pedro Prieto y Carlos ‘Chicken’ Muñoz, Sergio Mayer habló de sus diferencias con sus excompañeros en LCDLF México, y aclaró si Televisa lo vetó, como lo aseguró Poncho de Nigris:

“Les agradezco el espacio, pero siempre mi casa ha sido Televisa. Yo fui ejecutivo en Tv Azteca, fui director artístico en Azteca Digital. Televisa es donde nací. Tengo muchos amigos en Televisa y ellos saben que venía para acá y no porque esté yo aquí quiere decir que esté vetado allá, no tiene nada que ver”.