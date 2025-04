Ana María Alvarado es víctima de estafa en concierto de Katy Perry; ¿cómo fue?

Ciudad Juárez.– La conductora Ana María Alvarado denunció haber sido víctima de los estafadores durante su asistencia al concierto de Katy Perry en la Ciudad de México, y es que la famosa contó cómo fue que cayó en este tipo de tramás en las que muchos buscan sacar provecho.

Según lo contado por Ana, personal con uniforme aparentemente oficial y con credenciales le ofreció un lugar preferencial a cambio de una cuota económica para estacionar su vehículo, al cual accedió sin pensarlo y una vez que llegó al lugar para hacer efectiva su compra, la desilusionaron, haciéndole saber que eso no existía, de tal manera que su gasto había sido absurdo.

"Fui al concierto de Katy Perry, gente con chaleco, gafete y todo, te dicen que te venden el estacionamiento VIP, entonces caí en la trampa, te dan un documento y te dicen, 'póngalo en su parabrisas y te dejan entrar', llegue y pregunte por el estacionamiento VIP y me dicen, 'no hay estacionamiento VIP', entonces no los compren, no hay boletos en la Arena y menos VIP", relató la afectada.

La famosa aseguró que cayó en la trampa y pidió a sus seguidores estar atentos y no dar dinero a esta gente que busca solo aprovecharse de la ignorancia de las personas.