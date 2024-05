Amiga de Wendy Guevara, aparece en redes sociales con golpes en la cara

Rosita, amiga de Wendy Guevara y de Paola Suárez reapareció con un en vivo luego de ausentarse hasta por tres días de sus redes sociales en donde aparece con heridas en la cara causadas por golpes.

En el video señaló que a pesar de los golpes que sufrió y las heridas que aún no sanan ella se encuentra bien.

“Quiero decirles que estos días a lo mejor no voy a estar transmitiendo, quiero estar bien mentalmente y físicamente pero quiero informarles que de ahí en más estoy bien.

Sin embargo, no entró en detalles sobre cómo ni quién fue la persona que la golpeó, por lo que le pidió a su audiencia que no intentaran sacar conjeturas ellos solos.

Lo único que comentó sobre el caso es que las autoridades detuvieron a una persona y que está llevando un proceso legal.

“No empiecen a suponer que si me pegó fulano o fulana, no supongan cosas, yo después les voy a contar con el paso del tiempo. Ya todo se está trabajando por lo legal. Si hay un detenido, entonces todo está ya en manos de lo legal, pero no empiecen a suponer que fue zutana o perengano”, explicó.