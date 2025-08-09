Alicia Villarreal, oficialmente divorciada de Cruz Martínez

Ciudad de México.– Tras varias semanas de rumores y escándalos en su relación con el productor Cruz Martínez, Alicia Villarreal confirmó su oficial divorcio, esto luego de los señalamientos por violencia. Aunque la noticia no fue de su viva voz, sino a través de información publicada por Excélsior y Revista Fama, la disolución legal de su matrimonio quedó concluida el 7 de agosto de 2025, tras más de dos décadas juntos.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez contrajeron matrimonio en 2003. A lo largo de 22 años, compartieron vida personal y profesional, pues Cruz Martínez fue productor de algunos de los trabajos discográficos de la intérprete.

Aunque las especulaciones sobre una posible separación surgieron a inicios de 2025, fue hasta agosto que se confirmó el divorcio. La información fue ratificada por medios de comunicación que tuvieron acceso a los documentos legales del caso.

Ni Alicia Villarreal ni Cruz Martínez han hecho declaraciones públicas detalladas sobre las razones que llevaron a la ruptura, aunque la cantante ha dejado entrever que atraviesa una nueva etapa personal y profesional.

Tras el divorcio, Alicia Villarreal continúa enfocada en su carrera musical. En recientes entrevistas, ha mencionado que trabaja en nuevos proyectos y presentaciones, mientras se adapta a esta nueva etapa de su vida.

Por su parte, Cruz Martínez mantiene sus actividades como productor y músico, sin ofrecer comentarios públicos sobre el proceso legal.