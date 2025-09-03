Alfonso Obregón revela que le quitaron su participación en doblaje de 'Shrek 5'

Ciudad Juárez.– El actor mexicano Alfonso Obregón, quien hace poco fue dejado en libertad luego de que fue acusado de tener conductas inapropiadas contra menores de edad, dio a conocer a través de su cuenta de Facebook que su icónico personaje como Shrek le fue retirado luego de la polémica legal, por lo que aseguró que si la empresa Dreamworks, o cualquiera que se vaya a encargar del doblaje, desea que él continúe en el proyecto, deberán escuchar sus peticiones.

En medio de la controversia, Obregón también respondió a quienes han difundido amenazas y rumores en su contra, incluyendo advertencias sobre la posible publicación de un video relacionado con la fiscalía.

El actor restó importancia a estas acciones, pero advirtió sobre las implicaciones legales de acceder y compartir material exclusivo de carácter judicial. Señaló que quienes accedan y difundan ese tipo de contenido podrían enfrentar consecuencias legales.

Finalmente, Obregón dirigió un mensaje tanto a sus seguidores como a quienes lo critican, instándolos a dejar de propagar rumores y a enfocarse en sus propias vidas. Invitó a todos a buscar la felicidad y a realizar acciones positivas, cerrando su pronunciamiento con un llamado a la reflexión personal.