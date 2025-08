Alexis revela tuvo que vender su casa por quiebra antes de entrar a 'LCDLF'

Ciudad de México.– Alexis Ayala, uno de los participante de "La Casa de los Famosos México" y con una larga trayectoria en las telenovelas hizo una confesión sorprendente a sus compañeros Mar Contreras, Dalílah Polanco y El Guana, pues les aseguró que momentos antes de entrar al reality, estuvo en una profunda crisis financiera que lo obligó incluso a tener que vender su casa.

Alexis Ayala se sinceró y recordó el terrible momento que atravesó en cuestión de salud, cuando le dio un infarto y que lo hizo valorar la vida y confesar que antes de entrar al programa de televisión, se encontraba en quiebra.

"Acabo de pasar de una quiebra económica durísima, tuve que vender mi casa. La venta de la casa se resolvió el miércoles antes de entrar aquí, antes de que me encerraran; el notario resolvió todo. Vengo con abogados desde hace más de un año y una serie de cosas", relató con honestidad el actor. Conmovido, Alexis explicó que el golpe emocional fue tan fuerte que incluso temió por su salud física.

“Eso me sangoloteó mucho, en otro tiempo, hace 7 años me hubiera dado otro infarto”, confesó. El actor también destacó que, a pesar de las dificultades, no abandonó a su equipo laboral que trabajaba con él en la casa que tuvo que vender.

“No soy una persona que abandona a las personas que trabajan conmigo. ¿Cómo les voy a quitar el trabajo? Tenía que moverme y buscar la opción”. Además, agradeció profundamente el apoyo de su pareja, la actriz Cinthia Aparicio.

“Cinthia aguantó como una guerrera. Ella ha estado conmigo. Diciéndome: ‘vamos para adelante’. Si supieran cómo ha estado esa guerrera a mi lado”.