Alexis Ayala no descarta de posibilidad de estar en la 3ra edición de 'LCDLF'

Ciudad de México.– El actor originario de California, Estados Unidos, Alexis Ayala habló sobre la posibilidad de estar en la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México", donde aseguró que no descarta esta posibilidad, una que estará solo en manos de la producción.

Las declaraciones llegaron luego de la "filtración" de una nueva lista sobre los posibles participantes, en donde Ayala aparece con una carta fuerte para ser un nuevo residente de la casa en el reality exitoso de Televisa.

"Es la primera vez que estoy abierto. No hay nada confirmado, no lo sé. Y la última palabra pues no la tengo yo (...) No sabría decírtelo porque nunca he estado ahí… Sé de qué se trata. Cuando lo haga, ya te contesto", respondió, Ayala en una entrevista, señalando que su objetivo, si llegara a entrar, sería competir para ganar.

Ayala explicó que la decisión depende de diversos factores, incluidos los ejecutivos de la televisora, la productora Endemol y su equipo de representación.

Se anunció que ya comenzarán a confirmarse a las celebridades que se unirán al programa de televisión y la revelación de la primera de ellas ya tiene fecha: será el próximo 30 de junio cuando los fanáticos conocerán al primer habitante de "La Casa de los Famosos México 3".