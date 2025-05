Alexa asegura no dudar que el novio de Daniela Parra es pareja de su papá Héctor

Ciudad de México.– Alexa Hoffman sigue causando polémicas en relación al caso de su padre Héctor Parra, quien fue hallado culpable de corrupción de menores y abuso, razón por la cual cumple una condena en prisión. Y es que durante una trasmisión en vivo con sus seguidores, la joven aseguró no dudas de que en realidad el novio de su hermana Daniela Parra en realidad pareja de su padre.

Durante el video, Alexa interactuó con preguntas del público. Fue entonces cuando un comentario detonó una declaración que rápidamente llamó la atención.

Un internauta le preguntó qué opinaba sobre que el novio de su hermana, identificado como Diego, se parecía a su padre. Alexa comentó:

“Por ahí me llegó un chismecillo... aprendí que si no tengo pruebas no hablo, pero lo voy a decir: Diego, el novio de Daniela, no es su novio, sino el de mi papá. No lo dudo”, comentó en la entrevista.

A pocas horas de que se volvió viral el video de las declaraciones de la hija de Ginny Hoffman, Daniela Parra no se volvió a quedar callada y respondió, junto a su novio, Diego, a estos fuertes señalamientos.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Daniela publicó una historia, en la que se le ve al lado de su novio y su mascota en una cama. En ese momento, la joven comentó:

“Oye, ¿qué opinas de que dicen que eres novio de mi papá?”, dijo Parra, entre risas.

A lo que Diego respondió: “Ya me descubrieron”.