Alex Warren y Mariana Treviño dominan lo más escuchado en México

Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.
MÉXICO
1.- “Ordinary” - Alex Warren
2.- “Pobre secretaria” - Mariana Treviño
3.- “Aplauso” – Matisse, Oscar Ortiz
4.- “Tengo celos” – Myke Towers
5.- “Cuando baja la marea” - Belinda, Regina Blandón, Mariana Treviño, Diana Bovio
6.- “Volvería” - Karla Breu, Juan Solo
7.- “Daisies” - Justin Bieber
8.- “Coleccionando heridas” - Karol G, Marco Antonio Solís
9.- “Tamo bien” - Enrique Iglesias, Pitbull, IAmChino
10.- “Azizam” - Ed Sheeran
(Fuente: Los 40 Principales)
ARGENTINA
1.- “Universidad” - Tini, Beéle
2.- “Azizam” - Ed Sheeran
3.- “Pasarella” – Emilia, Six Sex
4.- “6 de febrero” – Aitana
5.- “Te quise tanto” – Coti, Miranda!
6.- “Manchild” - Sabrina Carpenter
7.- “Bésame” - Alejandro Sanz, Shakira
8.- “Que haces” - Becky G, Manuel Turizo
9.- “Fue culpa tuya” - Luck Ra, Tiago PZK
10.- “Vuelvo a ti” – Morat
(Fuente: Los 40 Principales)
CHILE
1.- “Qloo” - Young Cister, Kreamly
2.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
3.- “Mi refe” – Beéle, Ovy On The Drums
4.- “Like Jennie” – Jennie
5.- “La plena” - Beéle, WSound, Ovy On The Drums
6.- “Manchild” - Sabrina Carpenter
7.- “Priti” - Danny Ocean, Sech
8.- “NuevaYol” - Bad Bunny
9.- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
10.- “Pasarella” - Emilia & Six Sex
(Fuente: Los 40 Principales)
COLOMBIA
1.- “Ba ba bad” – Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal, Kybba
2.- “La plena” - Beéle, WSound, Ovy On The Drums
3.- “Verano rosa” – Karol G, Feid
4.- “Top diesel” – Beéle
5.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
6.- “X ti” – Kapo, Feid
7.- “Tu vas sin (fav)” - Rels B
8.- “Sanka” - Ryan Castro, Dongo
9.- “Priti” - Danny Ocean, Sech
10.- “Voy a llevarte pa PR” - Bad Bunny
(Fuente: Los 40 Principales)
ESPAÑA
1.- “Nice to meet you” - Myles Smith
2.- “6 de febrero” – Aitana
3.- “No tiene sentido” – Beéle
4.- “Ordinary” - Alex Warren
5.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo
6.- “Blackout” - Emilia, Tini, Nicki Nicole
7.- “Capaz (Merenguetón)” – Yorghaki, Alleh
8.- “Nexo 04: Tu cuerpo en braille” - Nil Moliner
9.- “APT.” - Rosé, Bruno Mars
10.- “Anxiety” - Doechii
(Fuente: Los 40 Principales)