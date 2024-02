Aleks Syntek dice que los niños no deben escuchar corridos tumbados

Aleks Syntek, ha levantado nuevamente la polémica debido a que esta vez se pronunció respecto al temor de que mensajes inapropiados estén llegando a los oídos de las infancias a través de los corridos tumbados, esto lo reveló en específico cuando le preguntaron qué opinaba sobre la música de Peso Pluma.

"Su música es tremendamente buena. Son artistas con grandes melodías, excelentes arreglos musicales y estilos muy peculiares. Por algo ha pegado tanto Peso Pluma. Cuando me preguntó Adela Micha de él, dije que amo la música mexicana y nada me da más gusto que a un mexicano le vaya bien", aseguró Syntek.

El famoso aseguró que estos no son contenidos aptos para todo el público y enfatizó que no está en contra de este estilo, sin embargo, aseguró que son géneros que no deben estar al alcance de los niños:

"Todos los niños los están cantando, y ahí sí me preocupa mucho... Los niños chiquitos de ocho o siete años que están cantando ‘Me levanto en la mañana y me pongo a forjar’, pues no está padre”, aseguró.