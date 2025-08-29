Aleks Syntek desata ola de comentarios por 'paso del robot' en concierto

Ciudad de México.- El cantautor mexicano Aleks Syntek, conocido por éxitos como "Duele el Amor" y "Sexo, Pudor y Lágrimas", se convirtió en el centro de atención en redes sociales tras un video viral que captó un peculiar momento durante uno de sus conciertos recientes.

En el clip, compartido ampliamente en plataformas como X, se observa al artista realizando un baile que muchos usuarios calificaron como “cringe” debido a su interpretación del icónico “paso del robot”, generando reacciones mixtas entre risas, críticas y memes.

El incidente ocurrió durante una de las presentaciones de su gira Total Syntek Tour, con la que celebra 35 años de trayectoria musical.

Fue su intento de animar al público con un baile robótico lo que robó los reflectores, no precisamente por su destreza, sino por la incomodidad que generó en algunos espectadores y usuarios en línea.