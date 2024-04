Aleks Syntek critica y tira el disco de Karol G al inodoro

Durante el programa 'El Podcast +pedido' habló sobre sus comienzos en la música, sus posibles romances con compañeras del medio como la actriz Lucerito y, por supuesto, la música, en donde habló sobre su gusto de artistas y propuestas de Colombia, país en donde fue coach de la versión infantil de 'La Voz'.

Como parte de una dinámica del programa, el anfitrión Gabo le dio a elegir a Aleks Syntek varios discos de cantantes latinoamericanos e internacionales, donde el cantante destacó su gusto por álbumes de Belanova, Taylor Swift y Gustavo Cerati, sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a salir discos cantantes colombianas.

Cuando le preguntaron sobre el disco 'Pies descalzos' de Shakira, Aleks fue muy claro al declarar que "esta es la Shakira que extrañamos todos, ya sus últimos trabajos no me hacen muy feliz".

Cuando el titular del podcast le presenta la portada del disco 'Mañana será bonito' de Karol G, Aleks es tajante con su crítica: "No me entra, no me identifico con las canciones aunque es amadísima por los chavos, pero eso no es para mí", comentó, antes de tirar el disco al inodoro y, a modo de comedia, tirar de la palanca del inodoro.

"Creo que el reggaeton es un movimiento que busca ser un negocio para hacer dinero rápido", comentó.