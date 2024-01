Aleks Syntek conoció a su esposa cuando era menor de edad y causa polémica

Aleks Syntek generó polémica al revelar cómo inició su historia de amor con su esposa Karen Coronado, a quien le lleva 8 años de edad.

Y es que Aleks Syntek se interesó en Karen Coronado cuando ella 15 años y el 23 años, razón por la que está siendo acusado de practicar grooming.

Cabe señalar que el grooming hace referencia al acercamiento de un adulto a un menor de edad con posible interés sexual.

Ingrid Coronado, de 49 años de edad, estrenó su podcast el fin de semana siendo Aleks Syntek y su esposa Karen Coronado sus primeros invitados.

En este espacio, Aleks Syntek, de 54 años de edad, contó haber conocido a su esposa Karen Coronado, de 46 años de edad, quien lo inspiró para componer la canción “Tú necesitas”.

De acuerdo con el cantautor mexicano, conoció a su ahora esposa en un antro llamado El Bulldog en CDMX. El encuentro ocurrió cuando él estaba a nada de irse a su casa ya que era una noche muy aburrida.

Ella, quien se había colocado con ayuda de su hermana ya que era menor de edad, baila sola por lo que llamó la atención de Aleks Sytenk.

“Cuando volteo así en una esquina y veo a una güerita bailando sola”, recuerda y dice haberle dicho la frase chafa: ¿por qué no me saludas?, pero ella de inmediato se puso a la defensiva y le respondió: porque no te conozco.

Comenzaron a platicar y él le pidió su teléfono para posteriormente llevarla a una aburrida función de teatro siendo esta su primera cita.

¿Grooming? Critican a Aleks Syntek por haber conocido a su esposa siendo menor de edad

Debido a que Karen Coronado era menor de edad cuando Aleks Syntek comenzó a cortejarla, el cantautor está siendo criticado por practicar grooming.

Aunque la pareja aclara que tras su primera cita no iniciaron una relación sino que esperaron un año o quizá más tiempo para salir ya que él le lleva 8 años y la edad era un problema, las críticas le están lloviendo a Aleks Syntek.

Así como recuerdan que en 2018 fue señalado por acosar a un menor de edad británico, ante esto, su cuñada Ingrid Coronado sale en su defensa.

A través de la red social X, antes llamada Twitter, Ingrid Coronado asegura que el romance entre su hermana y el cantante inició cuando Karen Coronado tenía 18 años.