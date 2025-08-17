Alana Flores vence a Gala Montes en una noche histórica de Supernova Strikers

Ciudad de México.- El Palacio de los Deportes fue testigo de un espectáculo sin precedentes este domingo, cuando Alana Flores se impuso a Gala Montes en la pelea estelar de Supernova Strikers 2025, un evento que fusionó deporte, espectáculo y cultura pop.

El combate, que generó gran expectativa en redes sociales y medios, terminó con decisión unánime a favor de Alana con tarjetas 30-26, 30-26, 30-26.

Flores mostró temple y resistencia sobre el cuadrilátero, mientras que Gala dio pelea con garra y se ganó el reconocimiento del público.

La velada reunió a miles de fanáticos que abarrotaron el recinto capitalino, convirtiéndose en uno de los eventos más comentados del fin de semana. La organización destacó que la intención de Supernova Strikers es abrir un nuevo espacio para que figuras del entretenimiento puedan incursionar en el boxeo profesional y conectar con audiencias más jóvenes.

Tras su victoria, Alana Flores agradeció a sus seguidores y expresó que este triunfo marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.