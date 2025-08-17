Alana Flores recuerda pelea con otra fan de Justin Bieber en concierto

¿Lo hizo por amor a Justin Bieber? La influencer Alana Flores reveló que, aunque no es de pelearse, en al menos dos ocasiones durante su adolescencia estuvo involucrada en enfrentamientos físicos, y uno de ellos ocurrió en un concierto del intérprete de Baby.

Durante su participación en el pódcast Clase Libre, Alana relató que en 2015, cuando Bieber se presentó en Monterrey, casi se pelea con otra fan. Contó que asistió al show en el Estadio de los Rayados, y al estar en la zona general de pie, hizo todo lo posible por acercarse al escenario, incluso jalando a sus amigas para avanzar entre la multitud. Fue en ese ir y venir que alguien la agredió.

"Ponle tú que en el empujadero, capaz empujé a alguien, pero no me di cuenta y de repente siento un jalón de cabello", comentó Alana.

Al principio pensó que la agresión venía de una amiga, pero pronto identificó a la verdadera responsable y respondió para igualar la situación:

"Era una chava con el cabello bien largo. La veo y digo: 'ah, ¿sí?' Dos pueden jugar al mismo juego y traca", relató entre risas.

Según contó a Islas Vlogs y Esen Alva, ambas estuvieron a punto de agarrarse a golpes, pero el staff del estadio intervino, permitiendo que Alana permaneciera en su lugar mientras la otra chica fue invitada a retirarse o reubicada.

"La sacaron y yo de: 'me jaló el pelo'. Y ya, la sacaron, pero yo me imagino que no la sacaron, sino que la reubicaron o algo así… Amiga perdóname", añadió.

No es su primer enfrentamiento público

Alana Flores también recordó que la pelea que tendrá el 17 de agosto contra Gala Montes no será su primer enfrentamiento público. Islas Vlogs y Esen Alva bromearon al respecto, recordando que tampoco fue la del 2024 en la Velada del Año en el Santiago Bernabéu.

"Es cierto, el Bernabéu no fue la primera vez que me agarré a trancazos frente a 60 mil personas; fue en el estadio BBVA en 2015 con una chava de los pelos", confesó entre risas.