Al estilo de Laura Bozzo, Flor Rubio calla a Ricardo Casares en 'VLA'

Ciudad Juárez.- Flor Rubio se llevó la desaprobación del público durante la transmisión de uno de los segmentos del matutino "Venga la Alegría", cuando por imposición calló al conductor Ricardo Casares al no estar de acuerdo con su opinión.

En la sección de espectáculos de Venga la Alegría, Flor Rubio insinuó que Emmanuel Palomares e Irina Baeva podrían volver a tener un romance, luego de que la actriz y Gabriel Soto anunciaron su separación.

"No Flor, no me vengas con esas cosas, por el amor de Dios, por favor, no vendas chismes que no", dijo Ricardo Casares ante lo sugerido por su colega.

"Dice el dicho", comentó Flor. A lo que el conductor comentó: "Hace un minuto dices que no decimos chismes y dices eso".

"Espérate, eso no es un chisme", señaló le comunicadora de espectáculos.

"Es un chismarajo", insistió Casares. Entonces, Flor Rubió se exaltó: "Cállate, Ricardo".

Esto de inmediato sorprendió al presentador de Venga la Alegría: "¿Cómo? Nos perdimos absolutamente, no hay un solo argumento en los chismes de Flor Rubio. Yo pinto mi línea y doy información".

"Permíteme explicar: normalmente el dicho dice ‘Donde hubo fuego, cenizas quedan’, por eso le preguntamos, no porque yo esté anunciando que quedan cenizas en esa relación", dijo Flor, ya más calmada. Pero Ricardo retomó lo que le dijo anteriormente: "Cállate, me dice. ¿Qué clase de Laura Bozzo eres?".

Rubio, con un tono menos serio, volvió a decir: "Cállate, Ricardo".

Por supuesto que la actitud de la mujer causó controversia entre los usuarios de internet, quienes calificaron como nefasta su forma de ser.