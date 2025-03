Ahora sí; Brincos Dieras le pide matrimonio a su pareja tras 25 años juntos

Ciudad Juárez.– El famoso comediante Brincos Dieras anunció su boda a todos sus seguidores con su pareja Alejandra Villegas, esto luego de 25 años de relación sentimental, por lo que decidieron dar el siguiente paso para formalizar su unión de manera jurídica.

“Siempre he sido, cómo les diré, siento que no he sido muy amoroso con ella (por Alejandra Villegas), pero ella sabe que la quiero mucho, sabe que la amo”, expresó Roberto Carlos Oliva en la pedida de mano y luego añadió “hemos tenido altas, bajas, problemas, discusiones, igual que todos, pero ya son 25 años y quiero seguir compartiendo con ella otros 100 años más”.

El video del momento lo compartió el propio comediante a través de su cuenta de Instagram.

Tras pronunciar estas palabras, “Brincos Dieras” sostuvo la caja que contenía el anillo de compromiso y procedió a acercarse a su pareja. La futura novia no puedo ocultar la emoción, según lo que se aprecia en el video que el comediante publicó en Instagram con la leyenda “les comparto este momento especial en mi vida: me les caso, ¡te amo, Alejandra!”.