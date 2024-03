Agresor y ex de Paola Suárez ya tiene nueva pareja y así reaccionó la 'Perdida'

Paola Suárez vivió momentos muy complicados luego de la agresión que sufrió a manos de su expareja, situación que incluso escaló a nivel legal, pero ambos decidieron perdonarse para seguir cada quien por su camino. Ahora, a meses de haber ocurrido ese suceso, los fans de la "Perdida" le preguntaron en una trasmisión en vivo su opinión sobre su ex, esto porque le dieron a conocer que el joven ya tenía una nueva pareja.

"No opino nada, según ya tiene novia, pues que haga su vida, a mí no me importa", respondió Paola Suárez.

Sin embargo, mostró cara de asombro pues al parecer no estaba enterada que Jesús se estaba dando una nueva oportunidad en el amor tras el escándalo que protagonizó.

"No opino nada", contó.

En la parte final del video la creadora de contenido dijo que la tiene sin cuidado la supuesta nueva relación sentimental de su ex. Aseguró que no le importa nada de lo que tenga que ver con él. Los fans celebraron las declaraciones de Paolita Suárez.