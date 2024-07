Afirma Irina Baeva que se casó con Gabriel Soto; él dice que 'son solo fotos'

Ciudad de México.– Tal parece que el rompimiento entre los famosos Irina Baeva y Gabriel Soto sigue dando de qué hablar, ya que la actriz rusa lo contradijo nuevamente, confirmando que sí se casó con el actor en marzo pasado.

En una entrevista reciente con la revista ¡HOLA! México, Baeva compartió detalles sobre su boda secreta con Gabriel Soto, que tuvo lugar en la casa del actor en Acapulco.

“El 27 de marzo de 2024 nos casamos, hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual, la hicimos en Semana Santa, en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel allí”, declaró Baeva a la publicación.

La actriz de 31 años destacó que la decisión de casarse fue mutua, y por ello la ceremonia se realizó en presencia de sus familiares más cercanos.

“Ambos tomamos esta decisión, nos casamos de esta manera. Fue algo importante, simbólico e íntimo, con las personas más cercanas a nosotros”, afirmó.

Por otro lado, Gabriel Soto había declarado previamente que solo se habían tomado “unas fotos vestidos de novios” y negó que hubiera habido una boda formal. El 20 de julio, en respuesta a los rumores de una boda simbólica sin documentación legal, Soto aseguró: “Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda. Solo fueron unas fotos en las que estábamos vestidos de novios, pero no, no fue una boda”.

El 16 de julio, Gabriel Soto confirmó su separación de Irina Baeva a través de un comunicado en Instagram, mencionando que la ruptura se dio de manera respetuosa tras varios meses de reflexión. Sin embargo, Baeva afirmó el 21 de julio que el anuncio la tomó por sorpresa.