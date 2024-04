Afirma Humberto Zurita que no recibió una propuesta para interpretar a Cepillín

El actor mexicano Humberto Zurita detalló que nunca recibió una propuesta formal para interpretar a Cepillín, luego de que el hijo del famoso payaso mostró su molestia con el histrión, a quien acusó de rechazar protagonizar la bioserie.

"Vi una cosa creo que del hijo, no sé, que decía que yo no había aceptado, no es cierto, a mí nunca me lo ofrecieron, nunca me han ofrecido eso, pero que bueno [que me preguntas], que sirva para que el hijo, porque él como que se ofendió como de ¿por qué yo no quería hacer a su papá?, pero no, a mí no me han ofrecido, jamás, hacer la vida de Cepillín", informó Zurita.

A pesar del mensaje del hijo de Cepillín, manifestó que no tendría problemas con personificarlo si le envían el guion del proyecto.

"Totalmente, yo leo todo lo que me mandan, y luego decido si lo hago o no, pero no hay nada personal, no sé por qué él puso esa nota, pero no importa, él habla de su padre bien, correctamente, es una personalidad que llenaba estadios, que tuvo unas épocas importantísimas, o sea, no hay un desdén hacia la persona, yo jamás, todo mi cariño, todo mi respeto y admiración para su carrera", agregó Humberto Zurita.