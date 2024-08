Adrián Marcelo se burla de los participantes de la primera temporada de 'LCDLF'

Ciudad de México.- El comendiante mexicano Adrián Marcelo se buró de los participantes de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México".

El influencer fue grabado en el jardín de la casa junto a sus compañeros del Cuarto Tierra. Se acercó a la cámara y empezó a arremeter contra Emilio Marcos, Nicola Porcella y demás famosos.

"Soy Emilio Marcos y no supe cómo quedé en quinto lugar", dijo Adrián Marcelo.

"Soy Paul Stanley y no sabía que esto iba a estar tan difícil", comentó.

"Soy Raquel Bigorra y, aunque tú no lo sabes, sí estuve en la temporada pasada", mencionó el comediante.

"Soy Nicola Porcella y sin Wendy, no hubiera quedado en segundo lugar... Si Wendy no se hubiera enamorado de mí, yo no estaría en 'Hoy' ahorita", expresó.

Adrián Marcelo también aseguró que si Marie Claire no estuviera guapa, nadie la conocería.

El último criticado fue Sergio Mayer, a quien imitó diciendo que le firmaran un documento.