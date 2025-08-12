Adrián Marcelo revela que buscará ser alcalde de Monterrey

Ciudad de México.– El polémico youtuber y comediante Adrián Marcelo reveló a través de su cuenta en X sus intenciones por buscar una candidatura a la presidencia de Monterrey, Nuevo León, luego del reciente conflicto que tuvo con Mariana Rodríguez Cantú, esposa del actual gobernador del estado, a quien tuvo que pedir una disculpa pública por violencia política por razón de género.

A través de su cuenta de X, el creador de contenido aseguró que la resolución no frenará sus planes, sino que los ha fortalecido.

“Lo único que logra la denuncia por violencia política de género es impulsar mi carrera política… me acercaron más a algo que para mí es inevitable: Ser alcalde de Monterrey”, expresó.

Las respuestas de los internautas se dividieron entre quienes manifestaron su rechazo y quienes respaldaron la posibilidad de su candidatura.