Adrián Marcelo ofrece $1 millón a Belinda por llamarla prost%#ta de alta gama

Ciudad Juárez.– La polémica en contra de Adrián Marcelo por su desatinado comentario en contra de la cantante hispanomexicana Belinda, a quien llamó "prostituta de alta gama", provocó de inmediato una serie de ataques en contra del youtuber. A pesar de que más tarde eliminó su mensaje, eso no calmó las críticas tanto por seguidores de "Beli", como por parte de grupos a favor de los derechos de las mujeres.

“Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz”, expresó Adrián Marcelo en su post en X.