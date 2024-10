Adrián Marcelo lanza amenaza contra Gala; 'hablaré de ti y lo vulgar que eres'

Ciudad Juárez.– Lejos de haberse enfriado la situación de enemistad entre Adrián Marcelo y Gala Montes una vez que terminó el reality "La Casa de los Famosos México", las cosas parecen estar escalando a otro nivel ahora que el youtuber regio no tiene la censura para poder expresar lo que piensa por su excompañera de reality.

Y es que Marcelo usó su cuenta de X para responder un post de Gala, en la que la famosa lanzó una indirecta al influencer: "¿Por qué está tan obsesionado conmigo?", compartió la joven con un gif tomado de la película "Chicas Malas". Ante esta situación, Adrián reposteó la publicación de Gala y envió un claro mensaje:

"Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como “un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse” o tú llamándome “Chanclas” cada que podías. Acá, en la vida real, no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a tus correntadas. Acá, ya no hay una Jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean", escribió el youtuber.