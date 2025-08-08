Adrián Marcelo cumple sanción y se disculpa con Mariana Rodríguez por violencia

Ciudad de México.– El youtuber mexicano Adrián Marcelo tuvo que ofrecer de nueva cuenta una disculpa pública hacia Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por haber hecho violencia de género en un reportaje especial que hizo con motivo del pasado proceso electoral en México.

La disculpa llegó como parte de una sanción puesta por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

A través de un video publicado en sus diferentes redes sociales, Adrián Marcelo cumplió su sanción con un discurso dirigido a Mariana Rodríguez: “A través de este mensaje quisiera ofrecerle un sincera disculpa a la entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey en el pasado proceso electoral en virtud de las manifestaciones que realicé a través de la difusión de un reportaje que fue difundido el 14 de mayo de 2024”.

Adrián Marcelo aceptó que los comentarios que hizo en dicho video sobre Mariana Rodríguez fueron violencia verbal y simbólica en razón de género.

Fue durante un episodio de "RADAR", el programa de Adrián Marcelo en Youtube que se publicó en mayo del año pasado, donde el creador de contenido arremetió en contra de Mariana Rodríguez, quien en ese momento se encontraba en campaña electoral por la presidencia municipal de Monterrey.