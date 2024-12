Adela Micha ofrece trabajo a Javier Ceriani en su programa 'La Saga'

Ciudad Juárez.– Javier Ceriani podría tener la oportunidad de colaborar con Adela Micha en su programa "La Saga", esto luego de que el conductor argentino se quedó sin empleo tras el fin de "Chisme no Like", es cual lideraba en compañía de Elisa Beristain.

El periodista comenzó su propio programa de espectáculos el pasado lunes 9 de diciembre, sin embargo, fue invitado por Adela Micha a unirse a su equipo de trabajo; en específico a su programa "Te lo dijo Adela".

Fue durante la colaboración que tuvieron los periodistas en sus respectivos canales para hablar sobre sus programas que Adela Micha reveló que ella invitó a Ceriani a formar parte de La Saga.

"Te invité a venirte a 'La Saga', Javier", señaló Adela Micha, a lo que Ceriani respondió: "Y de última ocupo la silla de Maca, si yo me quedo sin trabajo aquí, me voy allá y me pongo una peluquita de Maca y me pongo una corbata y un traje de hombre".

Adela agregó: "y las puertas están abiertas, tenemos nuevos proyectos, estamos contentos, vamos a estrenar cosas el próximo año, y esto nada más fue una piedrita en el camino de la que ya nos estamos sacudiendo".

En una especie de colaboración con Adela Micha explicó que los problemas con Elisa ya eran irreconciliables por lo que ambos tomaron la decisión de acabar con el proyecto.