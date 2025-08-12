Adame estará en 'La Granja', pero a cambio de no ser entrevistado por Chapoy

Ciudad de México.– "La Granja VIP", el nuevo reality que llegará a Azteca muy pronto, contará con algunas polémicas figuras dentro del mundo de la farándula, entre ellas el conductor Alfredo Adame, quien en una entrevista reciente reveló que estará en el programa, pero también dijo que fue a cambio de una condición, el no ser entrevistado por Pati Chapoy a cualquier otro periodista de "Ventaneando", esto luego de que mostró su molestia contra el programa por exponer la vida íntima y la homosexualidad de su hijo Sebastián.

Según el actor, la molestia viene de tiempo atrás, cuando, afirma, el programa mostró imágenes de la pareja de su hijo Sebastián. “¿Por qué no muestran fotos del hijo de la Chapoy que también es homosexual?”, cuestionó en tono molesto.

Adame relató que, después de la transmisión de dichas imágenes, comenzó a recibir mensajes ofensivos en redes sociales y WhatsApp, dirigidos tanto a él como a su hijo. Asegura que esto ocurrió por una entrevista que Sebastián concedió a una reportera de "Ventaneando", en la que se habló de su relación sentimental.

El actor acusó al programa de tener la “intención de exhibir” a su hijo y de usar ese contenido para generar polémica.

“Esa es la basura que hacen en ese programa”. Además, reiteró que no tiene problema con la orientación sexual de Sebastián, pero que este tipo de temas se usan para atacarlo.