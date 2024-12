Acusan a Gala de usar a comunidad LGBT+ tras revelarse relación con su mánager

Ciudad de México.– La exparticipante de "La Casa de los Famosos México" volvió a estar en el centro de las críticas, en esta ocasión se llevó cientos de desaprobaciones de parte de la comunidad LGBT+ después de que se dio a conocer que la cantante y actriz mantiene una relación de pareja con su mánager desde hace tiempo, algo que decepcionó a sus seguidores luego de los rumores de un posible romance con Karime Pindter.

Montes arremetió contra aquellos que la critican por no tener una relación más seria con al exintegrante de Acapulco Shore y además aseguró que ella nunca incentivó el shippeo con Karime, algo que molestó a muchos, pues aseguran que Gala solo uso a la comunidad LGBT+.

“Sí, sí ando con el Icho y con más personas. Icho llevamos juntos mucho tiempo. Yo no había querido decir nada porque no quería que pasara esto. A mí no me gusta que se metan con mi gente”, dijo en una parte del live y añadió: “Icho y yo tenemos una relación abierta y desde hace mucho, entonces, sí estoy aquí, estoy con el Icho, es mi mánager, sí es, pero antes que todo eso, es mi cómplice, es mi amigo, el amor de mi vida”.

La actriz mencionó que no era de su gusto estar dando explicaciones sobre las personas con las que salía y detalló que ella no incentivó el shippeo con Karime.

"A mí me da hueva estar ocultando cosas, no tengo porque ocultar cosas, algo que me hace bien. Yo vivo mi vida, de toda la vida, pero si no me gusta que estén agrediéndome y a la gente que yo quiero. Porque alguien salió a decir y sí salgo con él, con mi novio, cuál es el problema. Ahora resulta que no puedo, que les tengo que preguntar, hace unos meses yo no los veía tan preocupados", sentenció.