Acusan a exingeniero de estudio de robar música inédita de Eminem y venderla

Detroit.- Un exingeniero de estudio de Eminem fue acusado este miércoles de robar la música inédita del rapero de Detroit y venderla en línea, anunciaron los fiscales federales.

Los investigadores dicen que más de 25 canciones han sido reproducidas o distribuidas en línea sin el consentimiento de Eminem o de Interscope Capital Labels Group, que posee la música de Eminem. La música estaba almacenada en discos duros protegidos por contraseña guardados en una caja fuerte en el estudio de Eminem en Ferndale, un suburbio de Detroit, según un documento judicial del FBI.

Joseph Strange, de 46 años, de Holly, Michigan, fue acusado a través de una denuncia penal de infracción de derechos de autor y transporte interestatal de bienes robados, dijo la fiscal federal interina Julie Beck en Detroit. Strange, quien perdió su trabajo en el estudio de Eminem en 2021, podría enfrentar hasta 15 años de prisión si es condenado por ambos cargos.

El abogado de Strange, Wade Fink, dijo en un mensaje de texto a The Associated Press que Strange es un padre casado con dos hijos y “décadas de dedicación a la industria musical”. Llamó a los cargos “acusaciones no probadas” que no han sido examinadas por un jurado acusador o un juez.

“Nos ocuparemos del asunto en un tribunal y tenemos una gran fe en los jueces de nuestro distrito”, dijo.

Los empleados del estudio informaron el robo al FBI en enero, diciendo que la música inédita que aún estaba en desarrollo se estaba reproduciendo en varios sitios web, incluidos Reddit y YouTube.

Una revisión mostró que alguien transfirió archivos de un disco duro en una caja fuerte a un disco duro externo en octubre de 2019 y enero de 2020, cuando Strange era ingeniero de sonido en el estudio.

Los investigadores encontraron compradores después de que un socio comercial de Eminem, Fred Nassar, publicara una advertencia en línea a los fans para que no distribuyeran la música.

Un residente canadiense que usó el nombre de pantalla Doja Rat le dijo a los investigadores que había comprado 25 canciones inéditas a Strange por aproximadamente 50.000 dólares en Bitcoin. Dijo que recaudó el dinero de un grupo de fanáticos de Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers III.

Strange también estaba tratando de vender algunas de las hojas de letras escritas a mano de Eminem, dijo Doja Rat.

Otro grupo de fanáticos organizado por alguien en Connecticut que usaba el nombre de pantalla ATL también compró un “par” de canciones de Strange por aproximadamente 1.000 dólares, según el documento.

Una búsqueda del FBI en la casa de Strange en enero encontró numerosas hojas de letras escritas a mano de Eminem y notas; una cinta VHS de un video no publicado de Eminem; y discos duros con 12.000 archivos de audio. Algunos de los archivos contenían música en varias etapas de desarrollo por Eminem y artistas no identificados que trabajaban con él, según una declaración jurada.

Eminem ganó el premio al mejor artista de hip hop en los MTV EMA 2024 y fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022.

El documento señala que Strange firmó un acuerdo como parte de su paquete de indemnización que le prohibía específicamente difundir electrónicamente el trabajo de Eminem.

“Proteger la propiedad intelectual de los ladrones es fundamental para salvaguardar los derechos exclusivos de los creadores y proteger su trabajo original de la reproducción y distribución por parte de individuos que buscan beneficiarse del trabajo creativo de otros”, dijo Beck en un comunicado de prensa.