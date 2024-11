Acusan a Chapoy de 'explotadora' por presionar a Bisogno a volver a Ventaneando

Ciudad de México.– Pati Chapoy no ha estado exenta de las polémicas que rodean la salud del conductor Daniel Bisogno pues a través de redes sociales usuarios han señalado a la jefa de "Ventaneando" de lucrar con la salud de su compañero, así como supuestamente presionarlo para que regresara al programa, situación que se tuvo que posponer luego de que sufrió una crisis de salud que lo obligó a entrar de nueva cuenta al hospital.

La periodista también informó que su compañero sería sometido a una endoscopía como parte de dichos análisis.

Tras los señalamientos contra Chapoy, Iveth Bisogno, hermana de "El Muñe" desmintió esta información y reconoció el apoyo que toda su familia ha recibido ante esta situación.

“Pati, me vio y me dijo: “Llévenselo al hospital o a su casa, no tiene nada que hacer aquí hasta que no esté al 100, cuál es la prisa′, se le está pagando”, declaró en entrevista para Kadri.

De esta manera, también desmintió que el conductor se sienta presionado por regresar debido a problemas económicos.

Iveth lamentó las especulaciones que circulan en redes sociales sobre su hermano y compartió detalles sobre la crisis de salud que habría sufrido en el estacionamiento de TV Azteca:

“Yo nada más les digo que sí dijeron cosas que no sucedieron, yo llevé a mi hermano al programa, pase por él a su casa y se empezó a sentir un poco mal, empezó a temblar un poco y nos preocupamos. Fuimos al hospital, hicieron estudios y ahorita en eso está”.