Actriz mexicana denuncia que Netflix la corrió por ser gorda

Ciudad de México.– La actriz mexicana Dunia Alexandra, quien participa en la serie "Las Muertas", que se estrenará a través de la plataforma de streaming Netflix, acusó a la compañía de haberla despedido por ser gorda, algo que consideró discriminatorio e injustificado, situación en la que también está envuelto el director del proyecto, Luis Estrada.

A través de un video en sus redes sociales, la actriz denunció que su salida no se debió a su desempeño actoral, sino a su apariencia física, lo que calificó como un acto de discriminación.

La actriz aseguró que la justificación del equipo de producción fue una supuesta preocupación por su estado de salud. “Pensaban que no iba a aguantar. Pensaban que me iba a dar un infarto por el sobrepeso que tenía”, reveló en su video. Al intentar hablar directamente con el director Luis Estrada, Alexandra encontró respaldo a la decisión tomada por la producción.

“Él me comentó que lo hacía por una cuestión de humanidad, que no iba a cargar en su conciencia con mi muerte y que las locaciones estaban muy complicadas, que había mucho polvo y se me iban a infectar los ojos. Que yo me iba a cansar mucho, que seguramente iba a atrasar la producción porque soy muy lenta y que iba a llegar tarde a mis llamados”, declaró.

Ante esta situación, Alexandra anunció acciones legales contra Netflix, Luis Estrada y otros involucrados por despido injustificado y discriminación. Además, enfatizó la importancia de visibilizar este tipo de prácticas en la industria del entretenimiento. “Desgraciadamente lo hemos normalizado. Cuando hacen esto, no solo nos afectan a nivel profesional; cuando esto sucede los actores terminamos muy vulnerados y creo que es tiempo de decir que necesitamos una industria con más respeto y con más empatía”, expresó.