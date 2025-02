Actriz denuncia a Netflix por despido por sobrepeso

Foto: Associated Press

Ciudad de México.- Una nueva controversia afecta a la plataforma Netflix, que recientemente dejó fuera a Karla Sofía Gascón de la promoción de la película ‘Emilia Pérez’. Ahora, la productora está en el ojo del huracán después de que la actriz Dunia Alexandra denunciara que fue despedida injustificadamente de la serie 'Las Muertas', cuyo estreno está programado próximamente. La artista aseguró que su salida se debió a su apariencia física, lo que considera un acto de discriminación.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Alexandra detalló que había logrado el papel tras un extenso proceso de casting y firmó un contrato por seis meses. Sin embargo, apenas en la segunda semana de grarbaciones, la productora Sandra Solares le notificó que estaba fuera del proyecto.

¿Por qué fue despedida de Netflix?

La actriz compartió que la justificación para su despido fue una supuesta preocupación por su estado físico.

“Pensaban que no iba a aguantar. Pensaban que me iba a dar un infarto por el sobrepeso que tenía”, reveló en su video. Según Alexandra, intentó hablar con el director Luis Estrada para buscar una explicación, pero él respaldó la decisión de la producción.

“Me comentó que lo hacía por una cuestión de humanidad, que no iba a cargar con una muerte. Que en las locaciones había mucho polvo y que se me iban a infectar los ojos, que me iba a cansar mucho, que iba a retrasar la producción porque era muy lenta”, expuso.

Tras lo sucedido, Dunia Alexandra acciones legales contra Netflix, Luis Estrada y otros involucrados por despido injustificado y discriminación. Asimismo, resaltó la necesidad de visibilizar estas prácticas en la industria del entretenimiento.

“Desgraciadamente, lo hemos normalizado. Cuando hacen esto, no solo nos afectan a nivel profesional. Los actores terminamos muy vulnerados y creo que es tiempo de decir que necesitamos una industria con más respeto y con más empatía”, expresó.

Ni Netflix ni Luis Estrada han emitido declaraciones al respecto hasta ahora. Sin embargo, la denuncia ha generado un debate en redes sociales sobre la discriminación por peso en la industria del entretenimiento.