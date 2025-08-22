Actriz de 'Vivan los Niños' se compromete, así pidieron su mano

Ciudad de México.– La actriz Natalia Juárez, recordada por su papel como Simoneta en la telenovela "Vivan los Niños", anunció y presumió en sus redes sociales su compromiso con Michele Libretti, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

En las fotografías se aprecia un escenario de ensueño: una playa al atardecer, con un arcoíris adornando el cielo, lo que dio un toque aún más especial al momento. La publicación se acompañó del mensaje:

“Después de 473.040.000 segundos juntos… She said yes! Qué emoción seguir compartiendo la vida contigo”, compartió la actriz junto a las fotografías del momento.

La noticia generó felicitaciones por parte de sus fanáticos y personalidades del espectáculo, quienes no dudaron en expresar su alegría ante el compromiso de una de las parejas más queridas en redes sociales.

Natalia Juárez, de 30 años, inició su carrera artística a temprana edad y se convirtió en un rostro muy conocido en la televisión mexicana. Su primer gran éxito llegó con el papel de Simoneta en la telenovela infantil "Vivan los niños" (2002), personaje que la catapultó a la fama. Posteriormente, participó en producciones como "Mujer de madera" (2004), "Un gancho al corazón" (2008), "Atrévete a soñar" (2009) y "Lo que la vida me robó" (2013), consolidando así su trayectoria en la pantalla chica.

En los últimos años, Juárez ha logrado reinventarse al incursionar en el mundo digital como creadora de contenido, especialmente en videos de comedia que comparten situaciones cotidianas con un toque humorístico.