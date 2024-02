Actriz de Televisa casi pierde la vida escalando volcán en África

Eva Cedeño, actriz de Televisa famosa por telenovelas como "Golpe de suerte", contó a través de cuenta de Instagram que estuvo en serio peligro de muerto luego de sufrir un accidente mientras trataba de escalar el monte Kilimanjaro, la montaña más alta del continente africano.

Al parecer todo sucedió cuando se fue a dormir y todo marchaba con normalidad hasta que sintió que algo no estaba bien cuando cayó con todo el lugar que instalaron para pernoctar; puntualizó que dio vueltas sin parar mientras caía.

"En nuestro camp habíamos instalado nuestras tiendas/carpas, el horario para ir a dormir era aprox las 6 pm para a las 11 de la noche empezar a subir.. Yo ya estaba acostada, casi dormida, estaba muy cansada por el hike de ese día y de repente siento como me caigo del catre, mi maleta y mi mochila empiezan a dar vueltas como una licuadora. Cuando me logro detener de una piedra de abajo de mi tienda llega nano y sin pensarla abre el cierre de la tienda y me saca rápido".