Actriz de 'House of the Dragon' será Supergilr en nueva película

Milly Alcock, la actriz conocida mundialmente por su participación en "House of the Dragon" por encarnar a la joven reina Rhaenyra Targaryen, será ahora la nueva encargada de dar vida a la superheroína Supergirl en el nuevo universo de DC Comics que está ya en proceso de construcción por parte del afamado directos James Gunn.

La confirmación de esto fue compartida por Gunn a través de Instagram, donde compartió una noticia que confirmaba el casting de Alcock. La joven actriz también compartió esta noticia, emocionando a los fanáticos que esperaban con anticipación el anuncio de este elenco.

"Esto es preciso. Milly es una joven actriz fantásticamente talentosa, y estoy increíblemente emocionado de que sea parte de la DCU. Sí, primero la noté en ‘House of the Dragon’, pero me sorprendieron sus diversas audiciones y pruebas en pantalla para #Supergirl. Ella encarna a Kara según lo imaginado por @tomking_tk, @bilquis y Ana Nogueira", compartió en director en la red social.