Absuelven a hombre acusado de organizar el asesinato del rapero Young Dolph

Memphis.– Un jurado declaró a un hombre no culpable el jueves de organizar el asesinato en emboscada a plena luz del día del rapero Young Dolph en una panadería de Memphis en noviembre de 2021.

Un jurado de Memphis deliberó durante unas tres horas antes de declarar a Hernandez Govan, de 45 años, no culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado.

Govan abrazó a su abogado y agradeció a la jueza del condado de Shelby, Jennifer Mitchell, después de que ella le dijera que era libre y podía irse.

Govan no fue acusado de disparar a Young Dolph, pero los fiscales afirmaron que dirigió a las dos personas que lo hicieron. Sin embargo, el jurado no se convenció, a pesar del testimonio de un hombre que dijo que Govan lo contrató para "hacer los trabajos" y que iba a recibir 10 mil dólares.

El abogado de Govan cuestionó la calidad de la investigación policial y la validez de las comunicaciones telefónicas entre Govan y los hombres que dispararon a Dolph, argumentando que nada en las comunicaciones incriminaba directamente a Govan ni lo vinculaba con los asesinatos.

Young Dolph, cuyo nombre legal es Adolph Thornton Jr., era un rapero, propietario de un sello independiente y productor que creció en Memphis y era admirado en la ciudad por sus obras de caridad. El hombre de 36 años estaba en su ciudad natal para repartir pavos del Día de Acción de Gracias a las familias cuando su visita a su tienda de galletas favorita se convirtió en un ataque que provocó conmoción.

Las autoridades dijeron que dos hombres salieron de un Mercedes Benz blanco y comenzaron a disparar al rapero en la panadería. Murió tras recibir unos 20 disparos, según el informe del médico forense.