Abraza Europa a Christian Nodal en cierre de su primera gira con éxito rotundo

Ciudad de México.– Christian Nodal, el primer artista solista del Regional Mexicano en hacer una gira por Europa, cerró con un éxito rotundo su visita al Viejo Continente, logrando sold out en todas las presentaciones y el amor del público en cada una de ellas.

Zurich, Londres, París, Barcelona, Gran Canaria, Madrid y Milán, fueron las ciudades que abrazaron a Christian Nodal, quien se acaba de convertir en el primer artista de regional mexicano en hacer una gira de esta extensión, abriéndole camino al resto de sus colegas.

Además, Christian fue el único cantante latino en ser parte del "The Concert of e Lifetime", con el que el tenor italiano, Andrea Bocelli festejó sus 30 años de carrera. Ambos interpretaron un tango de Carlos Gardel, "Por Una Cabeza", desde el Teatro del Silenzio, en La Toscana, enamorando al público presente y convirtiendo en viral el video de dúo.

“Estoy muy emocionado, siento que todavía estoy viviendo un sueño. Gracias Europa, y cada una de sus ciudades que visitamos, cada una de las entradas que compraron para vivir esta fiesta que es de todos. Me los llevo directo Pa’l Cora… Prometo volver, los amo un chingo, nunca lo olviden”, dijo Nodal antes de subirse al avión para regresar a México.

Mientras aún festeja el gran triunfo de la gira, Christian Nodal se prepara para comenzar "Pal Cora Tour 2024 USA" en donde ya tiene 26 fechas confirmadas.

Fechas y ciudades del 'Pal Cora Tour 2024 USA'



11 de Septiembre, WAMU Theater - Seattle, WA.

12 de Septiembre, Toyota Center – Kennewick, WA.

20 de Septiembre, SAP Center – San Jose, CA.

26 de Septiembre, Toyota Arena – Ontario, CA.

27 de Septiembre, Honda Center – Anaheim, CA.

28 de Septiembre, Kia Forum – Los Angeles, CA.

29 de Septiembre, Desert Diamond Arena – Pheoniz, AZ.



4 de Octubre, Ball Arena – Denver CO.

6 de Octubre, Delta Center – Salt Lake City, UT.

10 de Octubre, Payne Arena – Hidalgo, TX.

11 de Octubre, Dickies Arena – Fort Worth, TX.

12 de Octubre, Moody Center – Austin, TX.

13 de Octubre, Smart Financial Center – Houston, TX.

18 de Octubre, Allstate Arena – Chicago, IL.

20 de Octubre, Prudential Center – Newark, NJ.

23 de Octubre, Place Bell – Montreal, CAN

24 de Octubre, Coca Cola Colliseum – Toronto, CAN.

26 de Octubre, Barclay’s Center – Brooklyn, NY.

27 de Octubre, Agganis Arena – Boston, MA.



1 de Noviembre, Kia Center – Orlando FL.

2 de Noviembre, Kaseya Center – Miami FL.

3 de Noviembre, Hertz Arena – Ft. Myers, FL.

8 de Noviembre, Gas South Arena – Atlanta, GA.

9 de Noviembre, Greensboro Coliseum – Greensboro, NC.

10 de Noviembre, CFG Bank Arena – Baltimore, MD.