Abogada asegura que Adrián tiene 7 carpetas de investigación por violencia

Ciudad de México.– Un nuevo episodio se ha sumado a la larga y polémica serie de Adrián Di Monte en relación a las acusaciones de violencia en contra de una de sus exparejas, esto luego de que la abogada Mariana Gutiérrez reveló durante el programa de Gustavo Adolfo Infante que el cubano tiene abiertas siete carpetas de investigación en la fiscalía de la capital del país por casos de violencia y de violencia de género.

Aunque hasta el momento los representantes de Di Monte no han emitido declaraciones al respecto, estas acusaciones resurgen en medio de su participación en el popular reality show, donde ha sido tema de conversación tanto por su comportamiento como por sus antecedentes personales.

“(Adrián di Monte) Ese tipo es un agresor, un violentador social, le tiene mucho coraje a las mujeres y quiero que sepas que tiene siete carpetas de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México y eso te lo puedo decir formalmente", dio a conocer la litigante.

Además, Gutiérrez expresó preocupación por el temperamento del actor:

“Yo lo veo y en mi opinión lo veo con mucha ira contenida, mucho coraje contenido (…) esperemos que Sandra Itzel y lo que esté pasando se controle".

Las palabras de la abogada generaron impacto, sobre todo al recordar que Di Monte actualmente permanece como figura pública en un programa de alta audiencia.